Согласно данным аналитического сервиса L2Beat, некоторые ключевые показатели сетей 2-го уровня масштабирования (L2) Ethereum существенно упали в прошедшие 7 суток

За последние 7 дней аналитический сервис L2Beat заметил значительное снижение ключевых показателей сетей второго уровня (L2) Ethereum. Например, количество транзакций в секунду (TPS) для Base упало на 62,3%, достигнув 7,38 TPS. Этот фактор позволил двум проектам данного типа опередить новый продукт блокчейна от Coinbase.

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Лидером недели по TPS стала zkSync Era, удержав 12,58, лишь потеряв менее 1% за последние 7 дней. Starknet и Mantle также показали свои результаты: 7,57 TPS (с уменьшением на 17,89%) и 3,83 TPS (с приростом на 59%) соответственно. Ethereum (ETH) зафиксировала средний показатель TPS в размере 9,99, что на 6,4% меньше предыдущего периода.

Эти данные могут указывать на общее снижение активности пользователей в экосистеме и снижение интереса к сетям второго уровня. Однако стоит отметить, что Mantle продемонстрировала рост активности, увеличив TPS на 59% за последние 7 дней, достигнув исторического максимума к 23 сентября 2023 года.

Arbitrum One также показала небольшой рост, увеличив TPS до 5,37, что составило прирост почти 4,8% за анализируемый период. Однако это все еще значительно ниже, чем 31,64 TPS, зафиксированные в марте текущего года.

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Криптовалюта Ethereum (ETH) остается на втором месте по капитализации на рынке, достигнув $191,6 млрд. На момент написания новости стоимость монеты составила $1593, что является снижением на 2,5% за последнюю неделю. Суточные объемы сделок были небольшими и равнялись всего $1,92 млрд.