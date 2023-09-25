Получите 18 месяцев исправительных работ и распишитесь

В сентябре 2023 года гражданка Австралии Аманогари Манивел признала себя виновной в неосторожном обращении с незаконно полученными доходами. Суд вынес приговор: 18 месяцев исправительных работ, включая шесть месяцев надзора и неоплачиваемых общественных работ. Манивел уже провела за решёткой 209 дней. Её мужу, Сингху, предстоит предстать перед судом 23 октября.

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В 2021 году супруги из Мельбурна оказались в центре скандала: криптовалютная биржа Crypto.com ошибочно перечислила им более 10 млн австралийских долларов (AUD). Из-за расходования этих средств, супруги были обвинены в краже. Их попытки оспорить обвинения в суде не увенчались успехом.

Ошибку заметили только в декабре 2021 года в ходе ежегодной проверки. Crypto.com подала иск, и суд принял решение о возврате средств на платформу. Однако, на тот момент супруги уже потратили деньги, купив недвижимость и транспортные средства. Один из домов был вынужденно продан для покрытия ущерба.

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Супруги утверждали, что рассматривали перевод как выигрыш в конкурсе, проводимом на Crypto.com. Однако биржа опровергла проведение такого конкурса.