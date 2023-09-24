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Аналитики криптовалютного издания Finbold проанализировали рынок и выделили три криптовалюты с текущей стоимостью ниже $0,1, которые представляют интерес для инвесторов.
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В начале списка – Dogecoin, который остается самым капитализированным мемкоином с устойчивой ценой ниже $0,1. Эксперты считают, что вложение в этот актив может быть перспективным, особенно с учетом возможности использования DOGE в качестве платежного средства в Twittex (X).
На втором месте – Hedera, цифровая валюта, торгующаяся на уровне $0,05, но продолжающая демонстрировать стабильный рост. Отмечается, что этот токен занимает 30-е место в рейтинге капитализации и привлекает внимание институциональных инвесторов. Не стоит забывать о стратегическом партнерстве Hedera с автоконцернами Hyundai и Kia из Южной Кореи.
Завершает список Kaspa, чья текущая рыночная стоимость составляет около $0,05. Проект фокусируется на расширении пропускной способности, увеличении масштабируемости и снижении комиссий. Это открывает новые возможности для более простых и безопасных транзакций, а также для эффективного использования смарт-контрактов.
Согласно данным Crypto.ru, за последние месяцы уровень волатильности Dogecoin существенно снизился, что делает его рыночную динамику более стабильной по сравнению с Bitcoin.