Coreum объявила об стратегическом партнерстве с аппаратным кошельком Ledger

Концепция смарт-токенов, представленная Coreum, предоставляет разработчикам возможности, сравнимые с расширенными смарт-контрактами, интегрированными непосредственно в архитектуру токена. Этот революционный подход открывает двери к несравненным операциям с токенами в блокчейне, включая уникальные токены Soulbound и токенизированные ценные бумаги, соответствующие стандарту ISO20022. Все это сопровождается выдающейся надежностью, гибкостью и высокой скоростью.

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Интеграция с Ledger не только расширяет инфраструктуру Coreum, оптимизируя взаимодействие на уровне протокола для разработчиков, но также предоставляет как розничным, так и институциональным участникам продвинутый механизм для безопасного управления закрытыми ключами с использованием оборудования Ledger. Этот шаг представляет собой крупный прогресс в области безопасного управления криптографическими активами." — Реза Башаш, технический руководитель Coreum.

Кроме того, Coreum внедрил протокол Inter-Blockchain Communication (IBC), который обеспечивает плавный обмен активами и инновационные возможности "Смарт-токенов" между различными цепочками Cosmos. IBC выступает в роли моста, соединяющего разные блокчейны и позволяющего им взаимодействовать и передавать активы. Это изменение в блокчейн-технологии переводит разработку к более связанной и универсальной экосистеме, потенциал которой почти безграничен.

Межсетевые операции играют ключевую роль в инновационных и настраиваемых децентрализованных приложениях Coreum, обеспечивая безпрепятственное взаимодействие с решениями Ledger, независимо от используемой цепочки. Это предоставляет возможность для самостоятельного хранения как для предприятий, так и для частных лиц.

О Coreum:

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Coreum — это блокчейн корпоративного уровня третьего поколения, разработанный как базовая инфраструктура для децентрализованных приложений, совместимых с ISO20022, IBC и новыми смарт-токенами. Обеспечивая до 7000 TPS, он гарантирует повышенную пропускную способность, экономичность и беспрецедентную масштабируемость. Смарт-контракты на основе WASM предоставляют разнообразные варианты использования, а сеть PoS с низкой задержкой обеспечивает быстрые, безопасные и модульные приложения, способствуя внедрению децентрализованных технологий в крупных организациях.