Разработчик Shiba Inu Каал Дайрия предостерёг членов сообщества монеты-мема от потенциального мошенничества

Создатель Shiba Inu, Каал Дайрия, выразил серьезные опасения относительно потенциальных рисков мошенничества с недавно появившимся токеном Calcium. В официальном заявлении он рекомендует всем держателям SHIB воздержаться от покупки и обмена этим цифровым активом. Дайрия подчеркнул, что данный токен лишен необходимой ликвидности и, по сути, не предназначен для торговли.

реклама

Согласно публикации в блоге, Calcium был создан исключительно с целью облегчить процессы выпуска и отказа от BONE, а также для управления ShibaSwap DEX и газовым токеном Shibarium. Разработчик предупреждает, что операции с этим токеном могут быть связаны с серьезными рисками мошенничества, поскольку у Calcium нет перспективы будущей ценности или функционала. Он призывает членов сообщества SHIB избегать сделок с теми, кто предлагает данный токен.

В ответ на многочисленные запросы участников сообщества, 16 сентября, Дайрия предоставил подробные инструкции по отказу от контракта BONE. Он вновь подчеркнул, что токен Calcium предназначен исключительно для упрощения этого процесса и не предполагается для торговли, учитывая отсутствие у него реальной ценности.

Несмотря на все разъяснения, в сообществе Shiba Inu наблюдается увеличение запросов участников, желающих торговать токенами Calcium. Параллельно с этим появились сообщения о том, что некоторые инвесторы понесли существенные убытки в результате торговли этим фиктивным токеном.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ведущий разработчик Shiba Inu, Шитоши Кусама, также разместил сообщение в группе Telegram сообщества Shibarium с тем же скриншотом, предостерегая от торговли токеном Calcium и подчеркивая опасности связанные с ним.