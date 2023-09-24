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CriptoB
Биткоин может потерять 43% от текущего курса
Курс BTC может снизиться на 43%, а общий крипторынок - потерять $440 миллиардов

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Наблюдатель Николас Мертен поделился своим прогнозом с аудиторией в 500 000 подписчиков на YouTube, предупреждая о возможном снижении курса криптовалют, особенно биткоина (BTC). По его оценке, рыночная капитализация биткоина и других криптовалют может сократиться на $440 миллиардов, а цена BTC снизится на 43%.

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Мертен рекомендует тем, кто уже в позициях, обратить внимание на поддержку на уровне предыдущих минимумов, примерно в диапазоне $650 миллиардов для общей рыночной капитализации и, вероятно, вблизи диапазона $15 000- $16 000 для биткоина.

На момент публикации общая капитализация крипторынка составляла $1.1 триллиона, а курс биткоина равнялся $26 584, с недельным снижением в 0.8%.

Мертен объяснил свой прогноз сокращением ликвидности и "ястребиной" политикой Федеральной резервной системы, что также оказывает давление на фондовый рынок. Крупнейшие корпорации, включая Apple и Microsoft, отметили падение стоимости своих акций. В то же время растет доходность облигаций, а доллар становится дефицитным.

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Мертен подчеркнул, что биткоин демонстрирует наилучшие результаты не в периоды денежного сокращения, как сейчас, а в периоды денежного расширения, когда в экономике появляются новые деньги и кредиты.

#news #newsweek
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