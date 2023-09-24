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CriptoB
Pозничные инвесторы владеют 41% предложения биткоина
Структура владения биткоином является важнейшим индикатором рыночной динамики

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В последнем отчете аналитической компании Santiment обнаружены существенные изменения в структуре владения биткоином, проливающие свет на будущее криптовалютного рынка.

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Согласно аналитикам Santiment, "некитовые" биткоин-кошельки с менее чем 100 BTC достигли рекордных 41,1% от общего предложения биткоина. Этот рост интереса от розничных инвесторов и небольших игроков рынка может указывать на перспективные изменения в динамике криптовалют.

В то время как криптокиты (владельцы кошельков с 100 до 100 000 BTC) сократили свою долю до 55,5%, достигнув минимума с мая. Эта динамика свидетельствует о влиянии китов на цены биткоина.

По данным CryptoQuant, отток биткоина с бирж снизился с июля 2021 года, указывая на увеличение предпочтения инвесторов хранить активы в частных кошельках. В текущий момент на биржах находится чуть более двух миллионов BTC.

Инструмент CoinGlass показывает, что крупнейшая централизованная биржа, Binance, удерживает примерно 543 892 BTC. Однако в последний месяц был отмечен отток в 15 597 BTC, что свидетельствует о растущем тренде самостоятельного хранения.

Coinbase Pro, занимающая второе место, имеет 436 235 BTC в резервах, при оттоке 210 BTC за тот же период. У Bitfinex резерв составляет 368 856 BTC, при оттоке 5 183 BTC за последний месяц.

Но на фоне остальных выделяется биржа OKX, показавшая прирост в 4642 BTC за последние 30 дней. Её баланс составил 124 017 BTC, что может указывать на привлечение новых трейдеров и инвесторов.

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Эти данные предоставляют уникальный взгляд на динамику владения биткоином и могут предвестить возможные изменения на криптовалютном рынке в ближайшем будущем.

#news #newsweek
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troglodit
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«Раз на поле боя, так на поле боя»: Лавров о «мирных инициативах» Украины и Запада
Алиса Давыденко
00:51
НК пал, территории на которой проживает автор статьи приготовиться.
Как я работал 6 лет в DNS
Адри Купри
00:39
С чего вы взяли что там фашисты против нас сейчас, там такие же Русские парни сражаются, чушь не несите про орды фашистов. Идет тупо война на истребление славян для очищения от них территорий.
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Джон Коннор
00:37
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Россия не будет рассматривать никаких предложений по прекращению огня на Украине — Лавров
ChAS
00:29
У них вакансий всегда немеренно. Интересно почему? )
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glavhyilo
00:22
никто не смотрит,все эти недоролики.
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glavhyilo
00:18
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