Структура владения биткоином является важнейшим индикатором рыночной динамики

В последнем отчете аналитической компании Santiment обнаружены существенные изменения в структуре владения биткоином, проливающие свет на будущее криптовалютного рынка.

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Согласно аналитикам Santiment, "некитовые" биткоин-кошельки с менее чем 100 BTC достигли рекордных 41,1% от общего предложения биткоина. Этот рост интереса от розничных инвесторов и небольших игроков рынка может указывать на перспективные изменения в динамике криптовалют.

В то время как криптокиты (владельцы кошельков с 100 до 100 000 BTC) сократили свою долю до 55,5%, достигнув минимума с мая. Эта динамика свидетельствует о влиянии китов на цены биткоина.

По данным CryptoQuant, отток биткоина с бирж снизился с июля 2021 года, указывая на увеличение предпочтения инвесторов хранить активы в частных кошельках. В текущий момент на биржах находится чуть более двух миллионов BTC.

Инструмент CoinGlass показывает, что крупнейшая централизованная биржа, Binance, удерживает примерно 543 892 BTC. Однако в последний месяц был отмечен отток в 15 597 BTC, что свидетельствует о растущем тренде самостоятельного хранения.

Coinbase Pro, занимающая второе место, имеет 436 235 BTC в резервах, при оттоке 210 BTC за тот же период. У Bitfinex резерв составляет 368 856 BTC, при оттоке 5 183 BTC за последний месяц.

Но на фоне остальных выделяется биржа OKX, показавшая прирост в 4642 BTC за последние 30 дней. Её баланс составил 124 017 BTC, что может указывать на привлечение новых трейдеров и инвесторов.

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Эти данные предоставляют уникальный взгляд на динамику владения биткоином и могут предвестить возможные изменения на криптовалютном рынке в ближайшем будущем.