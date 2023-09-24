Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии объявила о конфискации криптовалюты у преступной организации

По последним данным, Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии успешно завершила операцию по конфискации криптовалютных активов у преступной организации. Эта группировка уклонялась от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) в размере трех миллиардов венгерских форинтов (примерно $8,2 миллиона).

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Специалисты Западно-Задунайского уголовного управления провели совместные рейды в 28 локациях, результатом которых стали задержания подозреваемых и конфискация незаконно приобретенных активов и криптовалюты на общую сумму почти 420 миллионов форинтов (примерно $1,15 миллиона). По информации правоохранителей, изъятые криптовалюты были переведены на специально созданный криптокошелек.

В налоговой подчеркнули, что члены преступной организации осуществляли закупки смартфонов, планшетов, солнечных батарей и других электронных устройств в разных странах Евросоюза. При ввозе товаров они избегали уплаты НДС, учреждая множество фиктивных компаний, регулярно сменяющих друг друга. Это позволяло мошенникам продавать электронику различным оптовикам и реселлерам по выгодным ценам.

Импорт товаров связи через поддельные счета из ЕС принес мошенникам экономию более трех миллиардов венгерских форинтов на НДС.

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Помимо этого, сообщается, что часть незаконно полученных средств была вложена в криптовалюту. В настоящее время трое членов преступной организации находятся под стражей.