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По последним данным, Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии успешно завершила операцию по конфискации криптовалютных активов у преступной организации. Эта группировка уклонялась от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) в размере трех миллиардов венгерских форинтов (примерно $8,2 миллиона).
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Специалисты Западно-Задунайского уголовного управления провели совместные рейды в 28 локациях, результатом которых стали задержания подозреваемых и конфискация незаконно приобретенных активов и криптовалюты на общую сумму почти 420 миллионов форинтов (примерно $1,15 миллиона). По информации правоохранителей, изъятые криптовалюты были переведены на специально созданный криптокошелек.
В налоговой подчеркнули, что члены преступной организации осуществляли закупки смартфонов, планшетов, солнечных батарей и других электронных устройств в разных странах Евросоюза. При ввозе товаров они избегали уплаты НДС, учреждая множество фиктивных компаний, регулярно сменяющих друг друга. Это позволяло мошенникам продавать электронику различным оптовикам и реселлерам по выгодным ценам.
Импорт товаров связи через поддельные счета из ЕС принес мошенникам экономию более трех миллиардов венгерских форинтов на НДС.
Помимо этого, сообщается, что часть незаконно полученных средств была вложена в криптовалюту. В настоящее время трое членов преступной организации находятся под стражей.