Криптосообщество предполагает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США одобрит первый спотовый биржевой биткоин-фонд (ETF) в ближайшие недели

В криптосообществе накопилось ожидание перед решением Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) относительно первого спотового биржевого биткоин-фонда (ETF). Криптоаналитик Crypto Rover высказывает уверенность в том, что Гэри Генслер, председатель SEC, не будет иметь выбора, кроме как утвердить хотя бы один из представленных спотовых биткоин-ETF.

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Анализатор основывает свой вывод на тщательном анализе сроков рассмотрения заявок. По его прогнозам, до второго крайнего срока рассмотрения заявок на биткоин-ETF осталось всего 23 дня.

Изображение, сопровождающее твит, указывает, что крайний срок подачи заявок компаниями BlackRock, Bitwise, Wisdom Tree, Invesco Galaxy, Fidelity, Hashdex, VanEck и Valkyrie быстро приближается. Второй крайний срок для этих компаний назначен с 7 по 19 октября 2023 года.

Напомним, в сентябре текущего года американский регулятор уже отложил рассмотрение заявок на биткоин-ETF. Однако участие крупнейшего управляющего активами BlackRock в этом процессе внушает надежду на положительный исход.

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Генеральный директор компании Galaxy, Майк Новограц, делится оптимистичным прогнозом о том, что первый биткоин-ETF увидит свет в течение следующих четырех-шести месяцев. Новограц предвидит жесткую конкуренцию за долю рынка между BlackRock, Invesco и Galaxy после окончательного одобрения.