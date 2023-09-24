Джон Дитон, адвокат, который представляет более 70 000 держателей токенов XRP в иске Ripple против SEC объявил, что у него есть доступ к записям, указывающим на мошенничество с ICO Ethereum

В последних оборотах судебной баталии между Ripple и SEC, адвокат Джон Дитон, представляющий интересы более 70 000 владельцев токенов XRP, анонсировал сенсационные доказательства. По его словам, у него имеется доступ к записям, указывающим на возможные случаи мошенничества в рамках проведения ICO Ethereum.

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Дополнительно к этой взрывной новости, появились подсказки о возможном вовлечении в процесс Стивена Нерайоффа, бывшего советника Ethereum и одного из первых консультантов проекта. Нерайофф заявил, что владеет убедительными доказательствами нарушений, совершенных во время первичного размещения монет Ethereum в 2014 году.

Ранее, в мае текущего года, суд в Нью-Йорке отклонил обвинения в вымогательстве, предъявленные криптовалютному стартапу первым советником Ethereum. Его обвиняли в попытке вымогательства средств у проекта, который обратился к нему за консультациями по ICO. Однако федеральные прокуроры признали, что не смогли предоставить убедительные доказательства обвинений, изложенных в обвинительном акте.

Дитон утверждает, что документы, к которым он имеет доступ, указывают на возможные искажения представленной информации со стороны участников ICO Ethereum. Нерайофф в свою очередь внес обвинения в нарушения, касающиеся первичного размещения монет Ethereum, а также в коррупционные практики в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Важно подчеркнуть, что Нерайофф в своем твиттере высказал предположение о том, что некоторые лица из Ethereum, возможно, скрывают реальное количество участников ICO ETH. Он также подтвердил наличие документальных улик.

Из-за ограничений, связанных с законодательством, Дитон не раскрыл всех деталей. Тем не менее, он призвал сообщество к более тесному сотрудничеству в борьбе с регулирующими органами.

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Раскрытие предполагаемого мошенничества в ICO Ethereum может иметь значительное влияние на цену криптовалюты ETH. В случае предоставления дополнительных фактов, связанных с этим делом, возможно снижение стоимости Эфириума. Заявления Стивена Нерайоффа также говорят о том, что проект Эфириума, возглавляемый Виталиком Бутериным, может иметь существенные недоработки.