Цена Биткоина снизилась на 1,65% до 26 567 долларов





Биткоин испытал снижение на 1,65%, достигнув отметки в 26 567 долларов. Вероятность превышения отметки в 30 000 долларов США в сентябре крайне невелика в связи с масштабными ликвидациями криптовалют на сумму 3,4 миллиарда долларов США в результате банкротства FTX. Таким образом, прогноз по Биткоину можно охарактеризовать как умеренно консервативный.

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Эфириум также потерял в цене, снизившись на 1,09% до отметки в 1618 долларов США. Подавляющее большинство из десяти крупнейших криптовалют показали снижение, за исключением DOGE, который прибавил 0,31% и достиг отметки 0,06258 доллара США.

Эфириум достиг своего минимума относительно Биткоина за последние 14 месяцев, перейдя критическую отметку в 0,06 BTC. Согласно данным CoinMarketCap, общая капитализация рынка криптовалют за последние 24 часа сократилась на 0,65%, достигнув 1,07 трлн долларов, а объем рынка уменьшился на 3,77%, опустившись до 27,66 млрд долларов.

Ситуация на мировых рынках также подразумевает свои риски. Основные азиатские акции показали снижение, и индекс Hang Seng оставался близким к месячному минимуму. Несмотря на данные о снижении годовой инфляции в Гонконге до 1,8% в августе, что превысило рыночные ожидания в 2%, настроения инвесторов остаются сдержанными.

Федеральная резервная система США оставила ставку без изменений, намекнув, что к концу года возможно ее повышение. В результате комментариев, основные фьючерсы на акции США, включая индексы S&P 500, Nasdaq-100 и Dow Jones Industrial Average, показали падение.

Также в Европе наблюдается осторожность среди трейдеров. Ключевые индексы STOXX 600 и DAX 40 снизились более чем на 0,9%.

Отчет управляющего активами CoinShares свидетельствует о оттоке средств из продуктов, торгуемых на бирже (ETP), в размере 455 миллионов долларов за последние девять недель. Такое явление обычно указывает на негативное отношение к криптовалютам.

Отток средств за неделю составил 54 миллиона долларов, и этот тренд сохраняется уже девять недель, с единичными неделями с положительным вливанием. Прошлой неделе ETP продали биткоины на сумму более 45 миллионов долларов.

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Аналитическая компания Glassnode выявила в своем последнем отчете, что 97,5% краткосрочных держателей Биткоинов пока не реализовали свои убытки. Прогноз на краткосрочную перспективу предвещает, что цена Биткоина будет колебаться в пределах от 26 000 до 27 000 долларов, и резких волатильных движений ожидаться не стоит.