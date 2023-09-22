Биржа Binance и генеральный директор Чанпэн Чжао (CZ) просят суд отклонить иск SEC

Крупная криптовалютная биржа Binance и её генеральный директор Чанпэн Чжао (CZ) подали в суд документы, призывая отклонить иск, предъявленный Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).

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В петиции, состоящей из 60 страниц, отмечается, что SEC не предоставила четких рекомендаций перед предъявлением иска к криптовалютной бирже, что, по мнению представителей Binance и Чжао, является превышением компетенции регулятора. SEC, в свою очередь, выдвинула обвинения в ненадлежащем обращении средствами клиентов и дезинформации инвесторов и регулирующих органов. Ранее суд уже отклонил запрос SEC о проверке американского подразделения биржи. Окончательное решение суда пока неизвестно, однако адвокаты криптовалютной биржи надеются на удовлетворение своих требований.