Специалист по маркетингу Shibarium под псевдонимом Люси (LUCIE), считает, что решение масштабирования уровня 2 привлечёт преимущественно серьёзных инвесторов





Специалист по маркетингу под псевдонимом Люси (LUCIE) предсказывает, что внедрение уровня 2 для масштабирования привлечет крупных инвесторов.

реклама

Инвесторы, осознав потенциал проекта, перенаправят свои средства в его пользу, уверенные, что он обещает процветание. Тем временем, те, кто искал быстрые прибыли, уже покинули проект.

Люси рассматривает этот момент как переломный для сети, считая, что за ним последует настоящий рост. К тому же, токены SHIB, BONE и LEASH смогут извлечь выгоду из потенциального развития Shibarium.

Теперь пришло время для крупных инвесторов внимательно рассмотреть возможность вложения в Shibarium. "Хайповые" инвесторы уже не участвуют в этом проекте.

Они были несерьезными и больше не интересуются взлетами. Настоящий подъем только начинается.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Касаясь роста сети, стоит отметить, что менее чем за месяц с момента перезапуска 21 сентября, общий объем транзакций в Shibarium превысил 3 миллиона, а количество уникальных кошельков достигло 1,25 миллиона.