Гонконгский протокол DeFi Linear Finance сообщил в четверг об атаке, которая истощила ликвидность ее токена Linear USD на PancakeSwap и Ascendex

В четверг, команда разработчиков децентрализованного финансового протокола DeFi Linear Finance, базирующегося в Гонконге, объявила о серьезной атаке на свою систему. Инцидент привел к полной утрате ликвидности токена Linear USD на популярных платформах PancakeSwap и Ascendex.

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По словам представителей компании: "Протокол Linear Finance был подвергнут атаке, что привело к вытеканию всей ликвидности ℓUSD как на PancakeSwap, так и на Ascendex, в результате чего цена ℓUSD упала до нуля".

Злоумышленнику удалось создать неограниченное количество ℓAAVE, обменять его на ℓUSD через Linear Exchange и последующе сбыть на PancakeSwap и Ascendex.

Для предотвращения дальнейших потерь, протокол временно остановил контракты, отвечающие за создание, сжигание и обмен токенов. Кроме того, был отключен контракт линейного моста ℓUSD. Команда приступила к активной работе по выявлению злоумышленника и поделилась информацией о кошельках, связанных с инцидентом, с ведущими биржами и компетентными органами.

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Linear Finance прилагает все усилия для восстановления ситуации и компенсации убытков, понесенных пользователями.