Со второго квартала 2023 года биткоин (BTC) торгуется в ценовом диапазоне между $25 000 и $35000, преимущественно демонстрируя колебания между ценовыми отметками в $ 26 000 и $30 000

С начала второго квартала 2023 года биткоин (BTC) варьируется в ценовом диапазоне от $25 000 до $35 000, с основными колебаниями между $26 000 и $30 000. Эти движения, согласно аналитикам, могут указывать на формирование паттерна "Чашка с ручкой", предвестие возможного роста.

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Опытный трейдер Jelle (@CryptoJelleNL) подтверждает эту перспективу, утверждая, что паттерн развивается и обещает потенциальные возможности для инвесторов.

Анализ указывает на бычий долгосрочный тренд для биткоина, особенно с учетом удержания цены ниже отметки в 30 тысяч долларов.

Паттерн "Чашка" складывается из дна медвежьего рынка, сформированного на уровне $15 500, и двух локальных пиков около $30 000. Ручка начинается с последнего локального пика и расширяется до текущей зоны консолидации.

На вечер 21 сентября цена BTC составила $26 582 после краткосрочного снижения на 2%. Некоторые трейдеры видят в этом возможность для покупки на падении. Однако биткоин продолжает торговаться ниже 200-дневной простой скользящей средней, показав за последний месяц всего 13 зеленых дней (43%).

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Дополнительные фундаментальные аспекты поддерживают веру в будущий бычий рынок. Инвесторы ожидают одобрения спотового биткоин-ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США, а также перехода от доллара США, что, возможно, ускорит инвестирование в альтернативные активы, включая биткоин.