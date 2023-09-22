Минэнерго предлагает в два-пять раз увеличить тарифы на передачу электроэнергии для промышленных ферм по добыче криптовалют

По информации "Коммерсант", Министерство энергетики представило предложение о резком увеличении тарифов на передачу электроэнергии для промышленных ферм, занимающихся майнингом криптовалют. В первую очередь, это коснется энергодефицитных регионов, включая Бурятию, Забайкальский край и Иркутскую область, где расположена значительная часть дата-центров. Дефицит генерации уже привел к серьезным проблемам.

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Основная цель ведомства - мотивировать майнеров перейти в регионы с избытком энергии. Однако владельцы ферм считают, что такой шаг дискриминирует законопослушных потребителей электроэнергии и может привести к прекращению их деятельности из-за финансовых потерь.

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Ранее, Министерство энергетики оценило потребление электроэнергии майнерами криптовалют в России на 1,5 ГВт в 2023 году. Напомним, что законопроект, регулирующий данную область, был зарегистрирован в Государственной Думе РФ в середине ноября 2022 года. Согласно ему, физические и юридические лица обязаны предоставлять отчеты о добытых криптовалютах с указанием адресов для зачисления перед налоговыми органами. Принятие этого закона ожидается в 2024 году.