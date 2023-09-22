Многие криптовалюты существую уже более 10 лет, однако идея их появления родилась еще несколько десятилетий назад

В интервью, проведенном три десятилетия назад, американский экономист Милтон Фридман высказал прогноз, который сегодня кажется удивительно точным. Фридман предвидел появление нового класса финансовых активов, полагаясь на интернет и киберпространство. Эти слова обратили на себя внимание DocumentingBTC из Twitter, который подчеркнул актуальность прогноза в посте, опубликованном 21 сентября 2023 года.

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Эксперты отмечают, что прорицание Фридмана оказалось своевременным и точным, в свете текущей популярности криптовалют. Его утверждения о том, что интернет изменит подход к налогообложению и даст инструмент для уменьшения роли правительства в финансовой сфере, звучат особенно актуально сегодня.

Эксперты также обращают внимание на то, что Фридман описал и отрицательные стороны кибервалют, предвидя проблемы, с которыми столкнутся власти в борьбе с преступностью в киберпространстве.

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Сообщество Twitter активно обсуждает прорицание Фридмана. Некоторые пользователи подчеркивают, что его слова относятся в первую очередь к анонимным криптовалютам, таким как Monero, Dash и Zcash. В целом, прогнозы американского экономиста поддерживают идею блокчейн-технологий как основы экономической свободы.