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CriptoB
Цена ARK упала более чем на 20% за сутки
Одна из самых обсуждаемых криптовалют последней недели сегодня значительно упала в стоимости

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Сегодня, 21 сентября 2023 года, цифровой токен ARK (Ark) снизился в цене более чем на 20% по сравнению с предыдущими сутками. Как отмечается к 17:30 по московскому времени, его стоимость достигла минимума в $0,479, но затем немного восстановилась до $0,459. В то время как ещё день назад ARK можно было приобрести за $0,67.

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Падение цены привело к тому, что рыночная капитализация криптовалюты упала ниже отметки в $100 млн, остановившись на уровне $96,55 млн. Суточный объем торгов также существенно сократился, составив $224,38 млн, что является снижением на 44% за последний период.

Тем несмотря на это, ARK продолжает торговаться выше, чем неделю назад, на 81,8%, и остается дороже на 124,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Проект ARK, запущенный в 2017 году, нацелен на создание универсальной блокчейн-экосистемы, предоставляющей предприятиям и разработчикам быстрый доступ к технологии блокчейн. Платформа с открытым исходным кодом стремится к стимулированию внедрения блокчейн-технологий и развитию глобальной индустрии.

С использованием ARK, предприятия и частные лица могут развертывать свои децентрализованные сети всего за несколько минут. Эта криптовалюта объединяет блокчейн-цепочки и помогает им адаптироваться к различным сферам применения.

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Ключевой целью ARK является стать гибким инструментом для решения реальных мировых проблем с использованием блокчейн-технологии. Кроме того, сегодня поступила информация о том, что торговая платформа Binance включила криптовалюту ARK в свой листинг. С начала дня, 22 сентября, с 11:00 по московскому времени, клиенты смогут торговать спотовой парой ARK/USDT.

#news #newsweek
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