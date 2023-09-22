Кипрский регулятор CySEC CASP зарегистрировал компанию eToro в списке поставщиков регулируемых криптоуслуг

Важное событие в мире криптовалютных сервисов: кипрский регулятор CySEC CASP официально внес компанию eToro в реестр регулируемых криптосервисов. Согласно новому закону MiCA, это решение имеет обязательную юридическую силу во всех странах Европейского союза.

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Это дает израильской торгово-инвестиционной платформе eToro зеленый свет для предоставления регулируемых криптосервисов во всех странах ЕС. Для достижения этой цели была создана дочерняя организация eToro Europe Digital, которая приступит к своей деятельности незамедлительно после вступления в силу Регламента ЕС о рынках криптовалют (MiCA) в декабре 2024 года.

Представители компании подчеркнули, что Европа является важнейшим регионом для eToro, так как здесь находится основная аудитория их пользователей. Компания стремится к прямому доступу к европейскому рынку и расширению ассортимента криптоактивов для инвесторов из ЕС.

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Становится известно, что деятельность eToro уже получила одобрение от регуляторов различных юрисдикций, включая FCA (Великобритания), ASIC (Австралия), GFSC (Гибралтар), FinCen и FINRA (США), а также AMF (Франция). Кроме того, в июле текущего года инвестиционная платформа eToro была признана биржей виртуальных активов в Испании.