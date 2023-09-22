Отказ от работы со стабильными монетами может быть вызван вступлением в силу новых правил MiCA на территории ЕС

В свете вступления в силу новых правил MiCA, разработанных Европейским Союзом, ведущая криптовалютная биржа Binance предупреждает о возможном исключении стейблкоинов из торговли в Европе. Юридический отдел пока не нашел способа полного соответствия требованиям новых нормативов MiCA.

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Новые положения MiCA, ориентированные на регулирование стейблкоинов, начнут действовать с июня 2024 года. В настоящее время Европейское банковское управление (EBA) и Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) проводят консультации по вопросам применения этих новых правил.

Одним из ключевых требований MiCA является необходимость регистрации эмитентов стейблкоинов на территории ЕС. Вопрос о применении данного правила к децентрализованным и иностранным эмитентам остается нерешенным. Представители EBA подчеркивают, что льготного периода для стейблкоинов, уже присутствующих на рынке, не предусмотрено.

Кроме того, новые правила EBA предусматривают возможность для иностранных эмитентов регистрироваться через криптопровайдера, находящегося на территории ЕС. Однако мнение относительно поддержки такого варианта со стороны EBA/ESMA остается сдержанным.

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Наконец, согласно новым правилам EBA, эмитенты стейблкоинов с резервами в деривативах или облигациях подпадают под более строгое нормативное регулирование. Эти требования к капиталу будут применены в случае признания их токенов "значимыми", что включает в себя такие критерии, как доля рынка стейблкоина в трансграничных платежах и количество пользователей.