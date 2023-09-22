Бывший председатель Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA) заявил, что столкнулся с «политическим давлением» криптобирж, которые сейчас оказались под пристальным вниманием властей США





Бывший председатель Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA), Чарльз Рэнделл, поделился важной информацией на конференции в Лондоне. Он заявил о том, что криптовалютные биржи оказывали на него давление в прошлом, когда ему приходилось принимать решения о выдаче разрешений на работу в Великобритании некоторым криптовалютным организациям. Рэнделл не уточнил конкретные компании, но отметил, что сейчас их деятельность внимательно анализирует Министерство юстиции США.

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Кроме того, Рэнделл подчеркнул, что в период его руководства FCA, существовала попытка оказать давление на регулятор в целях усиления лояльности к криптокомпаниям. Но FCA придерживалась иной позиции.

Эти слова бывшего председателя FCA приходят в контексте усилий американских властей в отношении криптобирж. В декабре 2022 года основателю криптобиржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду были предъявлены обвинения в сговоре для совершения мошенничества и незаконных политических пожертвованиях. Крупнейшая криптобиржа Binance также находится в судебном противостоянии с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

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Британский регулятор также отметил, что около 85% криптофирм, подавших заявку на получение лицензии FCA, нарушали правила противодействия отмыванию денег. В FCA подчеркнули, что многим ключевым сотрудникам криптокомпаний не хватало знаний и опыта для эффективного контроля рисков.