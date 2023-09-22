NFT-карточки легендарных аниме-покемонов, разработанные компанией Courtyard, были выпущены в сети Polygon

Courtyard, ведущая компания в сфере NFT, выпустила уникальные карточки с изображением легендарных аниме-покемонов на блокчейн-платформе Polygon. Эти цифровые произведения искусства пользовались огромным спросом, и минимальная цена выросла в первые часы продаж на порядок.

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По данным аналитика S4mmy.eth, участвовавшие в токенсейле приобрели так называемые "Таинственные коробки", в каждой из которых скрывалась уникальная физическая карточка покемона. Он подчеркнул сходство этого проекта с лотереей, но с особой аудиторией коллекционеров RWA.

Этот запуск открывает новые перспективы для торговли как физическими, так и цифровыми предметами коллекционирования. С начала продаж, минимальная цена выросла сразу с $5 до $50, подчеркнул S4mmy.eth.

Соучредитель Polygon (MATIC) Сандип Наилвал подчеркнул, что этот шаг свидетельствует о стремительном развитии проекта. В августе текущего года, Polygon объявила о партнерстве с Courtyard с целью упростить обмен физическими карточками покемонов с использованием блокчейн-технологии.

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Ранее, приобретение таких карточек осуществлялось в обычных магазинах или на eBay, но возможные мошеннические схемы вызывали серьезные опасения. Теперь все предметы оцифрованы, и данные о них надежно хранятся в блокчейне, обеспечивая прозрачность собственности.