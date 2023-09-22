Связанный с Binance кошелек совершил более 140 000 транзакций в сети Ethereum, по данным платформы Dune

Связанный с Binance кошелек совершил более 140 000 транзакций в сети Ethereum, согласно данным платформы Dune. Общая комиссия за эти операции составила около 530 ETH, что на момент написания новости равняется примерно $840 000.

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Эти факты были подтверждены аналитическим сервисом Etherscan. Некоторые транзакции имели комиссию свыше 300 gwei, при среднем значении в 13 gwei.

Эксперты отмечают, что расходы Binance на оплату газа существенно превышают средние значения, создавая значительную нагрузку на сеть Ethereum.

Представители биржи пока не предоставили комментариев относительно причин такой высокой комиссии. Однако аналитики Scopescan предполагают, что резкий рост комиссии связан с активностью по консолидации неактивных депозитных адресов.

Мартин Кёппельманн, соучредитель Gnosis, выдвигает предположение о неэффективности метода консолидации средств, что привело к значительной переплате за транзакции.

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Не стоит забывать и о сентябрьском случае, когда сотрудник компании Paxos заплатил более $510 000 комиссии за одну транзакцию в сети биткоина, а затем обратился к майнинговому пулу F2Pool с запросом на возврат средств.