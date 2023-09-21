Эмитент USDT Tether Limited возобновил кредитование в собственном стейблкоине спустя год после заверений о прекращении подобной практики

Эмитент криптовалюты USDT - компания Tether Limited - возобновила выдачу кредитов в своем собственном стейблкоине после года перерыва. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

реклама

В феврале этого года компания обязалась уменьшить обеспеченные кредиты до конца года. Согласно последнему финансовому отчету, объем выданных займов за второй квартал увеличился с $5,3 млрд до $5,5 млрд. Tether Limited не раскрывает информацию о заемщиках и обеспечении. Представители компании отметили, что они не могут быть абсолютно уверены в 100% покрытии обеспечения.

Пресс-секретарь Tether Holdings, Алекс Уэлч, пояснила: "Во втором квартале мы получили несколько запросов на получение краткосрочных займов от клиентов, с которыми у нас сложились давние отношения. Компания решила удовлетворить эти запросы." Представители компании заявили, что все займы будут погашены к 2024 году, но дополнительные детали не были предоставлены.

Ранее Tether сообщил о чистой прибыли в размере $850 млн за второй квартал. Согласно отчету, 85% обеспечения USDT составляют денежные средства и их эквиваленты. В мае текущего года CTO компании Паоло Ардоино заявил, что высокая прибыльность компании открывает новые перспективы для развития бизнеса.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Также стало известно, что Tether инвестировал $1 млрд в проект по добыче биткоина в Сальвадоре. Впоследствии компания направила $420 млн на приобретение чипов от Nvidia в обмен на 20% долю в майнинговой компании Northern Data. Напомним, в марте 2023 года компания Tether обвинила журналистов WSJ в предвзятости. Три месяца до этого эмитент назвал статью издания, посвященную USDT, "лицемерием СМИ, спящих за рулем информации".