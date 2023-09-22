Согласно данным аналитических трекеров, стоимость газа в основной сети Ethereum выросла с менее чем 10 gwei до примерно 300 gwei

После анализа данных от аналитических трекеров можно отметить, что начальная стоимость газа в основной сети Ethereum составляла менее 10 gwei, но затем поднялась до примерно 300 gwei. Впоследствии этот показатель снизился. По мнению пользователей социальной сети Twitter, такая колебательность может быть связана с неожиданным ростом активности в кошельке крупнейшей в мире торговой криптовалютной биржи.

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Согласно данным от Dune, зафиксировано значительное количество переводов цифровых активов на адрес Binance 14. Объем потребления газа этим адресом сегодня составил 529,3 ETH, с совершением 145,5 тыс. транзакций - что существенно превышает средние значения. За последние три часа комиссии составили $842,93 тыс., что составило 22,4% от общей суммы в сети.

На момент 15:40 по московскому времени 21 сентября 2023 года, курс криптовалюты Ethereum уменьшился на 2,28% за последние 24 часа и составил в среднем $1588 на торговых площадках. Рыночная капитализация виртуальной монеты ETH составила $191 млрд. Объем суточных торгов достиг $5,5 млн. Доля доминирования на рынке равнялась 18,2%.

Что касается ведущей криптовалюты мира - биткоина (BTC), котировки также снизились на 1,6% за отчетный период. Его можно было приобрести за $26 617. Общая оценка активов, циркулирующих на рынке, составила $518,66 млрд. Дневной объем торгов составил $13,78 млрд. Доля доминирования составила 49,3%.

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Индекс жадности и страха для биткоина зафиксировался на уровне 42, что свидетельствует о нейтральных настроениях среди трейдеров, но с некоторой осторожностью. На криптовалютном рынке наблюдалась определенная апатия, так как американские регуляторы пока не выражали готовности одобрить запуск спотовых ETF на биткоин.