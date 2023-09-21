95% представленных на рынке невзаимозаменяемых токенов фактически ничего не стоят, заявили аналитики dappGambl в своем отчете

В последнем отчете аналитики dappGambl ссылаются на данные эксплорера NFT Scan и агрегатора CoinMarketCap, приходя к выводу, что 95% токенов, представленных на рынке невзаимозаменяемых активов (NFT), фактически лишены рыночной ценности. Согласно анализу, из более чем 73 тысяч NFT-коллекций, 69 795 оценены в 0 ETH по рыночной капитализации. По их оценкам, около 23 миллионов человек владеют такими бесполезными активами.

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2021 и 2022 годы были ознаменованы бурным ростом NFT. Рекордный объем торгов достиг 2,8 миллиарда долларов в месяц. Знаменитости также внесли свой вклад, создавая и поддерживая проекты в этой сфере. Этот подъем совпал с пиком интереса к крипторынку в ноябре 2021 года, когда биткоин достиг исторического максимума в $69 000.

На данный момент 79% созданных NFT-коллекций остаются нераспроданными, а предложение превышает спрос. Из 8850 выдающихся коллекций по рыночной капитализации, 18% оценены в 0, а 41% продаются по цене $5-10. Менее 1% оцениваются выше $6000, что намного ниже цен, наблюдавшихся два года назад, когда стоимость достигала миллионов долларов.

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Эксперты из dappGambl подчеркивают, что явное разрыв между ценами и фактическими продажами может свидетельствовать о том, что многие продавцы ожидают новой волны интереса к NFT, которая, вероятно, уже не повторится. Они также отмечают, что существенная часть рынка невзаимозаменяемых токенов подвержена спекулятивному ценообразованию, основанному на ожидании роста цен и не имеющему ничего общего с реальными торговыми показателями этими активами.