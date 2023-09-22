Известный трейдер компании Blofin Гриффин Ардерн считает, что мировой финансовой общественности стоит следить за действиями Японии

Ведущий трейдер компании Blofin, Гриффин Ардерн, выразил мнение о важности наблюдения за действиями Банка Японии (BOJ) для мирового финансового сообщества. По словам эксперта, деятельность местного центрального банка может вызвать существенные изменения в мировых рыночных потоках.

реклама

С 2016 года BOJ держит краткосрочные процентные ставки на уровне минус 0,1%, а доходность 10-летних государственных облигаций - около 0%, что вписывается в политику контроля кривой доходности (YCC). Это решение оказывает влияние на глобальные облигационные рынки, увеличивая их ликвидность до триллионов долларов США.

Ардерн подчеркнул, что изменение политики Банка Японии в отношении отрицательных процентных ставок и контроля кривой доходности может привести к укреплению японской йены (JPY). Это, в свою очередь, окажет значительное воздействие на рисковые активы, включая криптовалюты.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Эксперт также предположил, что изменения в политике Банка Японии могут повлиять на валюты и ценные бумаги, приобретенные через арбитражный канал JPY-USD. Это может вызвать неожиданные реакции на рынке криптовалют. По прогнозам большинства экономистов, опрошенных агентством Reuters, ожидается, что Банк Японии завершит политику отрицательных процентных ставок в следующем году.