Основатель Cardano (ADA) Чарльз Хоскинсон снова вовлёкся в горячие дебаты с членами сообщества XRP

Основатель Cardano (ADA) Чарльз Хоскинсон оказался в центре ожесточенных обсуждений с представителями сообщества XRP. Обсуждение касается обвинений в сговоре и взяточничестве между основателями Ethereum и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

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Участники социальной сети X вспомнили, как Хоскинсон ранее охарактеризовал сторонников XRP как "сторонников сумасшедших теорий заговора". Они утверждали, что основатели Ethereum подкупили регулятора США. Сейчас они считают, что последние события подтверждают их точку зрения.

В ответ Хоскинсон призвал предоставить конкретные доказательства, подтверждающие эти обвинения.

Другой сторонник XRP пояснил, что предполагаемая взятка объясняет решение о невключении Ethereum в категорию ценных бумаг. Хоскинсон, который работал в Ethereum в то время, отрицает эту версию.

Известный представитель сообщества XRP, Digital Asset Investor (DAI), упрекнул Хоскинсона в попытке искажения ситуации. Он подчеркнул, что ни основатель Ethereum, ни сам Хоскинсон не принимали участие в публичных обсуждениях спорных фактов, предпочитая молчание. Подобное поведение вызывает подозрения.

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На момент последней сводки Чарльз Хоскинсон еще не отреагировал на новое сообщение.