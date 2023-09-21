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CriptoB
Эксперты Finbold оценили долгосрочные инвестиции Tesla в биткоины
По мнению представителей издания Finbold, если бы в 2021 году американский миллиардер активно инвестировал средства в самый популярный мемкоин, а не BTC, то корпорация Tesla к сегодняшнему дню получила бы внушительную прибыль

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Илон Маск, генеральный директор Tesla и Twitter (X), оказался в центре внимания после анализа экспертами из издания Finbold. По их данным, если бы Маск активно вкладывал средства в Dogecoin вместо биткоина в 2021 году, корпорация Tesla могла бы сейчас считаться солидным победителем.

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В начале 2021 года, компания Tesla приобрела биткоины на $1,5 млрд, а средняя цена покупки составила $32,4 тыс. Сейчас эти активы оцениваются в $1,17 млрд, что приводит к нереализованной убыточности в размере 21%.

Во втором квартале прошлого года, в условиях нестабильности рынка, Tesla распродала 75% своих активов BTC за $936 млн. Эксперты Finbold рассчитали, что было продано 31,13 тыс. монет по средней цене $28,24 тыс. В настоящее время у Tesla в портфеле осталось 10,72 тыс. BTC, оцененных в $287,4 млн.

Однако, анализ Finbold указывает на потенциальную прибыльность вложений в Dogecoin. С начала 2021 года до 21 сентября 2023 года, биткоин потерял около 19,2%, в то время как Dogecoin увеличил свою стоимость на 66,57%. Если бы в начале 2021 года Tesla инвестировала в DOGE, а не в BTC, прибыль могла бы превысить 100%.

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Однако, следует учитывать, что в этих расчетах не учтены другие ключевые факторы рынка, такие как ликвидность. Это могло бы помешать Tesla приобрести DOGE на $1,5 млрд, предотвратив хаотичное изменение цен.

#news #newsweek
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