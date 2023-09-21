Известный писатель Роберт Кийосаки, получивший широкое признание благодаря своему бестселлеру «Богатый папа, бедный папа», выпустил новую рекомендацию

Популярный автор и финансовый эксперт Роберт Кийосаки, известный своим бестселлером "Богатый папа, бедный папа", высказал новую рекомендацию. В своем недавнем твиттер-посте, он подчеркнул, что важно вкладывать в такие ценные активы, как золото, серебро и биткоины, несмотря на неопределенность в будущих ценах.

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Кийосаки выразил мнение, что сосредотачиваться исключительно на предсказаниях цен в 2025 году непродуктивно. Вместо этого, он советует задуматься, сколько из этих активов у вас есть сейчас.

Эксперт ранее предсказывал значительный рост биткоина. Он ожидает, что к следующему году цена этой криптовалюты может достичь 120 000 долларов, а к 2025 году - 500 000 долларов. Эти прогнозы соответствуют его опасениям относительно масштабной эмиссии денег Федеральной резервной системой США, что вызывает волнения о возможной инфляции и стабильности обычных валют.

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Рекомендации Кийосаки стали призывом к активному инвестированию. Он призывает прислушиваться к своему финансовому инстинкту и защищать свои вложения в золото, серебро и биткоины. Инвесторы с интересом следят за его мнением, учитывая его репутацию как автора нетрадиционных, но весьма востребованных идей.