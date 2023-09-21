Криптовалютный инфлюенсер Бен Армстронг подвергся критике за получение пожертвований в криптоактивах на сумму $59 000 на фоне судебной тяжбы с компанией Hit Network

Популярный криптовалютный влиятельный блогер, Бен Армстронг, оказался под огнем критики после того, как обратился к своим подписчикам с просьбой о финансовой поддержке в ходе юридического противостояния с компанией Hit Network. Армстронг сообщил, что ему угрожают, пытаются шантажировать и публично уничтожить его репутацию.

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Основные моменты:

Бен Армстронг просит криптосообщество о помощи в покрытии расходов по судебному процессу с компанией Hit Network.

Он подчеркивает, что остался практически без средств из-за конфликта с компанией, владеющей каналом Bitboy Crypto на YouTube.

В видеообращении к подписчикам он предоставил адрес Ethereum для пожертвований.

По последним данным, было совершено около 97 переводов на сумму почти $60 000.

Однако, часть криптосообщества высказала сомнения в честности Армстронга, указывая на его роскошные приобретения и недавние публикации.

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Некоторые представители сообщества критикуют поддержавших Армстронга, утверждая, что эти средства можно было бы направить на более приоритетные благотворительные инициативы, включая помощь жертвам землетрясения в Марокко. Кстати, недавно криптовалютная биржа Binance выделила $3 млн в монетах BNB для клиентов из этой страны, но и это действие вызвало дискуссии и критику со стороны определенных организаций.