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Популярный криптовалютный влиятельный блогер, Бен Армстронг, оказался под огнем критики после того, как обратился к своим подписчикам с просьбой о финансовой поддержке в ходе юридического противостояния с компанией Hit Network. Армстронг сообщил, что ему угрожают, пытаются шантажировать и публично уничтожить его репутацию.
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Основные моменты:
- Бен Армстронг просит криптосообщество о помощи в покрытии расходов по судебному процессу с компанией Hit Network.
- Он подчеркивает, что остался практически без средств из-за конфликта с компанией, владеющей каналом Bitboy Crypto на YouTube.
- В видеообращении к подписчикам он предоставил адрес Ethereum для пожертвований.
- По последним данным, было совершено около 97 переводов на сумму почти $60 000.
- Однако, часть криптосообщества высказала сомнения в честности Армстронга, указывая на его роскошные приобретения и недавние публикации.
Некоторые представители сообщества критикуют поддержавших Армстронга, утверждая, что эти средства можно было бы направить на более приоритетные благотворительные инициативы, включая помощь жертвам землетрясения в Марокко. Кстати, недавно криптовалютная биржа Binance выделила $3 млн в монетах BNB для клиентов из этой страны, но и это действие вызвало дискуссии и критику со стороны определенных организаций.