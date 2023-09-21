По состоянию на 11:40 по московскому времени 21 сентября 2023 года, криптовалютный рынок находился в спокойном состоянии

На момент 21 сентября 2023 года, в 11:40 по московскому времени, криптовалютный рынок предстал перед инвесторами в уравновешенном состоянии. За предыдущие 24 часа капитализация рынка уменьшилась всего на 0,9%, укрепившись на отметке $1,07 трлн. В этот период отметился исключительный рост одной цифровой валюты - Immutable (IMX).

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За последние сутки котировки IMX взлетели на 26%, достигнув уровня $0,68. Общая капитализация этого виртуального актива составляет $805,62 млн. В объеме торгов произошел колоссальный скачок - 2533%, с оборотом в $319,19 млн. Это подняло IMX на 13-е место в рейтинге рынка.

Наблюдения исследователей указывают на подозрительную активность на азиатской бирже Upbit, а также со стороны руководителей платформы GSR. Неизменной тенденцией являлось активное и стабильное накопление токенов IMX представителями последней в течение последнего месяца.

Lookonchain отмечают, что трейдеры на южнокорейской бирже Upbit начали скупать IMX еще до увеличения его стоимости. В то же время другие инвесторы активно депонировали токены Immutable на свои кошельки до начала роста курса криптовалюты.

Аналитики блокчейнов также зафиксировали, что инвесторы и крупные компании начали депонировать IMX на биржу уже после резкого роста цены. Это может свидетельствовать о том, что крупные трейдеры ожидают важных новостей, которые еще сильнее поднимут стоимость цифровой валюты Immutable.

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Специалисты Data Nerd сообщают, что компания GSR, специализирующаяся на количественной торговле, внесла на биржу Binance 2 млн токенов IMX на сумму около $1,5 млн. При этом руководство платформы сделало это по средней цене $0,65, что ниже сегодняшнего максимума в $0,72 и текущей цены в $0,69. Это также может указывать на то, что представители организации ожидают каких-то важных новостей, связанных с данным проектом.