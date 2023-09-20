Комиссарка SEC Хестер Пирс в интервью Cointelegraph дала понять, что текущая политика ведомства касательно криптоиндустрии может претерпеть изменения

В интервью Cointelegraph комиссар SEC Хестер Пирс подчеркнула, что текущая политика регулирования цифровых активов может быть пересмотрена. Пирс признала, что не ожидала такой медленной прогрессии в поиске нормативных решений для криптовалютной сферы с момента вступления в должность в 2018 году.

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Она также отметила, что нельзя сравнивать подход SEC с такими мировыми лидерами в криптосфере, как Швейцария и Сингапур. В то время как ведомство под руководством Гэри Генслера критикуется за регулирование криптовалют с использованием правоприменительных мер.

На текущий момент SEC ведет судебные разбирательства против компаний Coinbase, Binance и Ripple, а также успешно разрешило споры с крупными биткоин-биржами Kraken и Bittrex. Кроме того, ведомство анализирует несколько других CEX и DeFi-протоколов на предмет возможных нарушений законодательства.

Пирс призвала представителей индустрии обращаться в SEC с вопросами регулирования и подчеркнула, что важно предоставить конкретные идеи для достижения нормативной ясности.

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В июле этого года Пирс подчеркнула, что неопределенность в регулировании криптоиндустрии может причинить вред гражданам США. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты остаются перспективным местом для разработки проектов, и выразила надежду, что это останется неизменным и в будущем.