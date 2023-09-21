Основатель децентрализованной биржи DYdX Антонио Джулиано дал эксклюзивное интервью изданию CoinDesk, прокомментировав грядущий запуск основной сети, который должен состояться в следующем месяце

Основатель децентрализованной биржи DYdX, Антонио Джулиано, поделился эксклюзивной информацией с CoinDesk, рассказав о грядущем запуске основной сети. Ожидается, что этот важный момент состоится в ближайшем месяце, в рамках перехода DYdX от сети Ethereum к собственному блокчейну, базирующемуся на технологии Cosmos.

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Джулиано подчеркнул, что создание собственной децентрализованной сети - это глобальный проект. В этой связи, его команда внедряет ключевые решения.

«Мы уделяем этому проекту более года. Из-за технических сложностей пришлось перенести дату запуска основной сети. Однако мы планируем представить наш собственный блокчейн уже в следующем месяце. Нам важна высокая степень безопасности и тщательное тестирование продукта перед его предоставлением клиентам», - отметил Джулиано.

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Глава DYdX подчеркнул, что в настоящее время сеть обрабатывает около 100 транзакций в секунду, что в 10 раз превышает показатели Ethereum. Тем не менее, он подчеркнул, что этого недостаточно, и что DYdX стремится к достижению 1000 транзакций в секунду в ближайшей перспективе, а затем к 2000 TPS. Это обусловлено особенностями предоставляемых биржей услуг. Джулиано заверил, что его команда не собирается останавливаться на достигнутом, а продолжит внедрять передовые продукты, чтобы оставаться конкурентоспособной в сегменте децентрализованных финансов.