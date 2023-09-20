Аналитики блокчейнов и криптовалют опубликовали рейтинг блокчейн-сетей, которые продемонстрировали самые внушительные показатели роста суммы заблокированных средств (TVL) в смарт-контрактах за последний месяц

Аналитики криптовалютного рынка представили рейтинг блокчейн-сетей, среди которых лидерство уверенно удерживает сеть Base. За последний месяц произошел взрывной рост заблокированных средств (TVL) в смарт-контрактах - увеличение на 93,6%. Несмотря на свой короткий срок существования, этот проект уже завоевал доверие множества пользователей.

реклама

Согласно аналитикам DeFiLlama, Base занимает почетное 9-е место с общей суммой TVL в размере $370,29 млн, эти средства разделены между 123 протоколами. Особенно востребованной оказалась децентрализованная биржа Aerodrome, привлекшая $119,1 млн. На втором месте - социальная платформа Friend.tech с TVL $37,71 млн.

Тесно следует за Base блокчейн Starknet. За последний месяц сумма заблокированных средств увеличилась на 48,6%, а за последнюю неделю - на 16%, достигнув $40,92 млн.

Starknet занимает 34-е место по этому показателю, обогнав Mantle и Near, но уступая Canto, Aptos, Waves и другим. Всего средства распределены между 12 протоколами, а наиболее востребованной среди них является децентрализованная биржа JediSwap с оборотом $15,98 млн. За последний месяц этот показатель вырос на 67%.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming недорого - надо брать

На третьем месте в рейтинге TON. TVL выросла на 40,1%, но осталась относительно скромной - всего $10,75 млн. По данным DeFiLlama, сумма увеличилась на 21,44% за последние 7 дней и разделилась между 7 протоколами. Наиболее востребованным из них оказался Megaton Finance с оборотом $4,08 млн. Кроме того, сумма заблокированных средств составила $3,26 млн для DeDust и $3,08 млн для Ston.fi.