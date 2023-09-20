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CriptoB
Эксперты Finbold оценили инвестиционную стратегию DCA в рамках Ethereum
Ethereum вновь начал привлекать внимание крупных инвесторов на фоне полномасштабного восстановления всего крипторынка

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В свете восстановления крипторынка, Ethereum привлекает крупных инвесторов. Исследование издания Finbold рассмотрело эффективность стратегии долларового усреднения (DCA). Специалисты подчеркнули, что в текущем году инвестиции в размере $100 еженедельно в эту криптовалюту не принесли бы значительных успехов.

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Стратегия DCA предполагает регулярное перераспределение инвестиций с одинаковыми долями, независимо от текущей рыночной цены актива. Этот подход популярен среди новичков, помогая сгладить влияние высокой волатильности цифровых валют.

Тем не менее, у этой стратегии есть и недостатки. Она базируется на предположении, что стоимость актива в долгосрочной перспективе всегда будет расти, что не учитывает возможность долгосрочного снижения, как это наблюдается на рынке криптовалют в настоящее время.

Представители Finbold отметили, что если бы инвестор применял DCA к Ethereum с начала года, то сейчас он имел бы нефиксированный убыток в размере 4,76%. В то время как, применяя этот подход к биткоину, инвестор бы получил прибыль в размере 5,69%. На текущий момент Ethereum торгуется по цене $1627, потеряв около 1,2% за последние сутки. За последнюю неделю его стоимость снизилась на 2,62%.

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Интересно, что многие эксперты положительно оценивают глобальные перспективы Ethereum. В компании Ernst & Young пришли к выводу, что в течение десятилетия ETH поглотит весь сектор блокчейнов.

#news #newsweek
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