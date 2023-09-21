Ажиотаж в Китае привел к значительному росту цены биткоина, который достиг отметки в $32 500

Криптоаналитик CryptoBanter представил свежие аналитические данные о рынке биткоина в своем последнем ролике на YouTube. Основной вывод — покупки китайскими инвесторами стали основной причиной недавнего подъема цен на криптовалюту.

реклама

После кратковременного падения в августе текущего года, биткоин продемонстрировал умеренное восстановление в сентябре, что свидетельствует о стойкости этой криптовалюты в сменчивых рыночных условиях. Аналитик отметил, что китайские потребители предпочитают конвертировать свои средства из слабеющей местной валюты в биткоины и золото, частично в связи с кризисом на фондовом рынке и недвижимостью в Китае.

Этот ажиотаж в Китае привел к значительному росту цены биткоина, который достиг отметки в $32 500 за единицу, а при обмене на USDT — даже $33 тыс. Неоспоримо, что цена биткоина в Китае существенно превышает текущий мировой уровень в $27 135, предоставляя широкие возможности для арбитража.

Сентябрь, который традиционно считался "медвежьим" месяцем для биткоина, на удивление, принес рост более чем на 4%, несмотря на прогнозы многих аналитиков о дальнейшем снижении цены.

Аналитик также обратил внимание на корреляцию между ценой биткоина и индексом доллара США DXY. Каждый раз, когда DXY поднимается до 105, цена биткоина также растет.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming недорого - надо брать

Кроме того, доля долгосрочных держателей биткоинов увеличилась до 75%. Многие из них продолжают активно инвестировать в криптовалюту, несмотря на колебания на рынке. Этот факт свидетельствует о доверии к долгосрочным перспективам биткоина среди инвесторского сообщества.