Tranglo, один из крупнейших партнеров Ripple в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поделился статистикой своих услуг в 2021-2023 годах

Tranglo, крупнейший партнер Ripple в Азиатско-Тихоокеанском регионе, представил впечатляющие достижения за период с 2021 по 2023 год. Несмотря на сложности с регулированием и неопределенностью на рынке, компания продолжает демонстрировать впечатляющий рост в ключевых показателях.

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В 2022 году использование платформы ODL Ripple увеличилось на 1700%. Совместно с партнерами, Tranglo расширил сферу применения "ликвидности по требованию" (ODL), что привело к впечатляющему росту чистого объема транзакций ODL с 53 миллионов долларов в 2021 году до 970 миллионов долларов в 2022 году.

Этот прогресс позволил компании успешно решать финансовые задачи малого и среднего бизнеса как в регионе, так и за его пределами. Генеральный директор компании, Джеки Ли, подчеркнул, что новые возможности для денежных потоков открываются для многих малых и средних предприятий в различных секторах благодаря партнерству с Ripple.

В 2022 году Tranglo обработала переводов на сумму более $3,3 млрд, что превысило показатель первых шести месяцев этого года на более чем $1 млрд. Особенно важно отметить, что более 80% всех транзакций были проведены в реальном времени с нулевой задержкой.

Службы Tranglo продемонстрировали надежность на уровне более 99,9%, что поддерживает высокие стандарты обслуживания клиентов. Недавний ребрендинг услуг ODL Ripple, теперь известных как Ripple Payments, не замедлил темпы роста Tranglo.

Компания также представила внушительные результаты в других аспектах своей деятельности: увеличение численности сотрудников на 40% с 2018 года, а также успешную экспансию в три новые страны в сентябре 2023 года. Совместно с SBI Remit Co., Ltd., Tranglo предоставляет услуги денежных переводов XRP на банковские счета в Филиппинах, Вьетнаме и Индонезии - крупных странах АСЕАН.

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Tranglo продолжает облегчать транзакции между Великобританией, Австралией и Южной Кореей, учитывая потребности растущей малазийской диаспоры в этих странах. Благодаря сотрудничеству с Lulu Money, Tranglo также укрепила свою позицию в ОАЭ - одном из ключевых центров финансовых технологий в мире.