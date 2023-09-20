Бывший инвестбанкир Deutsche Bank признал себя виновным в мошенничестве с криптовалютой

Бывший инвестбанкир Deutsche Bank, Рашон Рассел, признал свою вину в масштабной мошеннической схеме, связанной с криптовалютой. По данным Reuters, за его деяния ему грозит до 30 лет заключения.

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Рассел использовал интерес инвесторов к криптовалютным рынкам, чтобы осуществить дерзкую схему обмана доверившихся ему клиентов. В период с июля 2018 по ноябрь 2021 года он занимал позицию инвестиционного банкира в Deutsche Bank. Согласно его профилю в LinkedIn, он начал свою карьеру как аналитик инвестиционно-банковского дела в Deutsche Bank в июле 2018 года, а в июле 2020 года получил должность младшего специалиста.

Под видом лицензированного брокера в инвестиционно-банковской сфере, Рассел завлекал потенциальных инвесторов, обещая им высокую и даже гарантированную прибыль от R3, криптовалютного фонда, которым он, как утверждал, руководил.

Прокуроры утверждают, что Рассел перевел часть средств на торговый счет, но большую часть вывел и предоставил инвесторам поддельные документы о состоянии их денежных средств. По данным федеральной прокуратуры, он привлекал инвестиции от друзей и коллег, но расходовал средства на азартные игры и личные расходы.

Прокуроры и регулирующие органы США ведут активную борьбу с мошенничеством в сфере цифровых активов. В ответ на предъявленные в апреле обвинения, Deutsche Bank отметил, что, хотя они не будут комментировать судебное разбирательство, они всегда поддерживают усилия правоохранительных органов и регулирующих органов, включая санкционированные расследования.

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Кроме своей инвестиционной схемы, Рассел также признал свою причастность к схеме кражи личных данных. Он мошенническим путем получал кредитные карты и другие финансовые устройства, используя фальшивую информацию. Министерство юстиции утверждает, что он намеревался использовать эти документы для незаконных и несанкционированных операций. По завершении судебного процесса ему грозит до 30 лет заключения за совершенные преступления.