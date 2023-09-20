Курс биткоина вырос до месячного максимума

Во вторник, цена биткоина (BTC) достигла отметки в $27 200. Предшественник этому был месячный пик в $27 418, однако ночью на 19 сентября, крупнейшая цифровая валюта начала снижаться под воздействием продавцов.

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Сегодня в ходе европейской сессии BTC снова поднялся выше $27 000. Подъем также продемонстрировали Solana (SOL), эфир (ETH) и лайткоин (LTC), сообщает агентство Bloomberg.

Генеральный директор Quantum Economics Мати Гринспен подчеркнул, что преодоление отметки $27 000 стало результатом долгожданной консолидации биткоина в диапазоне от $25 000 до $26 000.

Эксперт прогнозирует, что криптовалюта может достичь отметки в $30 000, и лишь после этого трейдеры начнут фиксировать прибыль. По мнению Гринспена, подъем до $30 000 возможен, если в ближайшие дни BTC поднимется до $28 000.

Аналитики компании Kaiko утверждают, что текущее ралли имеет краткосрочный характер. Пока не поступает никаких сигналов о входе крипторынка в долгосрочную фазу роста.

Укрепление курса BTC на этой неделе связано с сообщениями о том, что Федеральная резервная система США может отказаться от повышения процентной ставки.

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Капитализация рынка увеличилась до $1,08 трлн в связи с улучшением обстановки на азиатских и европейских фондовых рынках.