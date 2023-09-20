Гендиректор Ripple выразил оптимизм в отношении исхода судебного процесса





В ходе интервью с изданием Bloomberg, генеральный директор компании Ripple, Брэд Гарлингхаус, раскрыл подробности текущего судебного противостояния с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). По словам Гарлингхауса, компания потратила более $100 миллионов на юридическую защиту своих интересов. Однако, несмотря на значительные издержки, руководство Ripple сохраняет оптимизм относительно исхода дела.

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Суд уже принял четкое решение, утверждая, что криптовалюта XRP не является ценной бумагой при перепродаже. Гарлингхаус подчеркнул, что даже подача апелляции не изменит текущий статус криптовалюты. Решение в этом вопросе будет зависеть от конкретных обстоятельств.

Брэд Гарлингхаус подчеркнул готовность Ripple продолжить бороться в суде, пока не будет достигнута полная победа, так как компания уверена в справедливости своего положения по фактам и закону.

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В связи с непрерывными проблемами в регулировании криптовалютной индустрии в США, компания Ripple планирует активно нанимать специалистов из стран с более дружественным криптовалютам законодательством. В текущем году ожидается, что более 80% новых сотрудников будут приняты из юрисдикций, таких как Сингапур, Гонконг, Дубай и Великобритания. Гарлингхаус также выразил мнение, что США представляют одну из самых рискованных юрисдикций для развития криптовалютного бизнеса из-за нежелания SEC идти на компромисс.