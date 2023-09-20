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CriptoB
Оценочная стоимость NFT-платформы OpenSea упала с $12 млрд до $1,2 млрд
OpenSea: Крушение с $12 млрд до $1,2 млрд – Встряска в Мире NFT

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По данным Дови Ван, эксперта из Primitive Ventures, оценка NFT-маркетплейса OpenSea выросла до $12 млрд, но затем сократилась до менее $1,2 млрд. Этот скачок и падение стоимости связаны с OTC-сделками.

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Ван также отмечает, что команда OpenSea приостанавливает продажи для инвесторов, пытающихся выйти из проекта на внебиржевом рынке. Они не пытаются переоценить NFT-маркетплейс с дисконтом в 90%. "Акционерный капитал менее предпочтителен по сравнению с NFT," - отмечает Ван.

С 31 августа OpenSea прекратил поддержку ончейн-инструмента Operator Filter, отвечающего за сбор авторских отчислений. Это решение не получило ожидаемой поддержки. Журналист Колин Ву обвинил OpenSea в блокировке пользователей за работу с миксером Tornado Cash. Он подчеркнул, что расследование по этому вопросу продолжается, указывая на "проактивную и строгую политику контроля" площадки.

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Последний летний месяц принес OpenSea сокращение объема торгов до $106 млн, что является минимумом с апреля 2021 года.

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