Судья Высшего суда Лондона оставил в силе предыдущее решение о том, что операторы веб-сайта Bitcoin.org, должны отказаться от своих претензий

В последних судебных разбирательствах вокруг платформы Bitcoin.org, решение судьи Верховного суда Лондона подтвердило необходимость отказа операторам сайта от претензий в адрес самопровозглашенного изобретателя биткоина, Крэйга Райта. Под эту категорию входил и пользователь под псевдонимом Cøbra.

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В апреле 2021 года австралийский ученый-компьютерщик, представившийся как Сатоши Накамото, предъявил к Cøbra претензии по авторским правам на официальный манифест Bitcoin. Райт обвинил операторов платформы Bitcoin.org в нарушении этих прав, утверждая, что он является единственным автором.

В ответ на игнорирование Cøbra судебного разбирательства, судья приказал удалить официальный документ с сайта. Когда Cøbra попытался оспорить требование Райта о возмещении судебных издержек в размере $704,5 тыс., судья Верховного суда Лондона принял новое решение: для оспаривания расходов неизвестному разработчику необходимо раскрыть свою личность.

На этой неделе судья Ричард Смит отклонил новую апелляцию Cøbra, пояснив, что несмотря на законные основания для требования анонимности, мотивы истца не раскрывать свою личность кажутся неоправданными.

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Судебные споры с псевдонимными личностями, играющими важные роли в криптосообществе, становятся все более распространенными. К примеру, Крейг Райт подал множество исков в разных странах, утверждая, что он является разработчиком биткоина под псевдонимом Сатоши Накамото, и, следовательно, все, что связано с BTC, является его интеллектуальной собственностью.