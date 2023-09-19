В сети Ethereum предложен стандарт для повышения безопасности DApps

В сети Ethereum представлен инновационный стандарт ERC-7512, призванный революционизировать безопасность децентрализованных приложений (DApps). Этот механизм позволяет пользователям проводить ончейн-проверку аудита смарт-контрактов, исключая необходимость поиска данных за пределами сети.

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Согласно разработчикам проектов Safe, Ackee Blockchain, OtterSec, ChainSecurity, OpenZeppelin и Hats Finance, новый стандарт также обеспечивает подлинность результатов аудита смарт-контрактов, связывая их с реальными данными блокчейна. Это означает, что разработчики теперь имеют возможность проводить более тщательные аудиты и строить системы репутации на их основе.

С учетом последних событий, когда из-за мошенничества и взломов сектор децентрализованных финансов (DeFi) в первой половине 2023 года потерял ошеломляющую сумму в 650 миллионов долларов, внедрение ERC-7512 становится важнейшим шагом в направлении обеспечения безопасности этого важного сегмента криптопространства.

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Напомним, что ранее члены сообщества Ethereum предложили внедрить стандарт ERC-7265 с функцией "автоматического выключателя", что позволяет протоколам добавлять защитные блокировки в смарт-контракты и останавливать транзакции с токенами в случае взлома. На текущий момент, этот стандарт находится в процессе разработки, но его внедрение обещает усилить безопасность в мире блокчейна