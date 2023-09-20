Основатель Tron и член правления Huobi Джастин САН стал объектом критики в криптосообществе

В криптосообществе вспыхнул скандал вокруг основателя Tron и члена правления Huobi, Джастина САНа, после проведения серии транзакций, в результате которых был выпущен стейблкоин True USD (TUSD) на общую сумму 815 млн долларов. Аналитики отмечают, что средства были переведены на два горячих кошелька Huobi 16 сентября, а затем направлены на адрес кошелька, принадлежащего самому Джастина Сану, а также на немаркированный контрактный адрес, известный как "minterproxy".

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От "minterproxy" было переведено 865 млн долларов на другой адрес, где токены впоследствии были уничтожены и заменены на stUSDT в том же объеме. Аналитическая компания Akam Intelligence подтвердила этот ход событий. По их данным, токены stUSDT позднее были вложены в JustLend – протокол децентрализованного кредитования в сети Tron.

Эти маневры привели к резкому увеличению общей стоимости замороженных в протоколе DeFi активов (TVL) на 21%. Согласно DefiLlama, TVL на JustLend составляет 4,585 млрд долларов, и за последние семь дней он вырос на 25,63%.

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Однако криптосообщество выразило серьезные сомнения относительно прозрачности и легитимности данной транзакции. Сейчас внимание направлено на источник этих 815 млн долларов, поскольку ситуация вызывает вопросы и сомнения в их подлинности.