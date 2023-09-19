Венчурная компания, соучредитель которой - Шон Ши из Alchemy Pay, ориентируется на ранние этапы развития перспективных проектов





Венчурная фирма Oak Grove Ventures, основанная Шоном Ши - сооснователем Alchemy Pay, запустила инвестиционный фонд на сумму $60 млн. Основной упор в деятельности фонда будет сделан на ранние стадии развития стартапов, активно работающих в сферах Web3, искусственного интеллекта и биотехнологий. Об этом сообщает The Block.

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Компанию поддерживают выдающиеся партнеры: бывший вице-президент Sino Global Capital (ныне Ryze Labs) Салли Ванг и опытный эксперт Lightspeed Venture Partners Зак Пэн.

Фонд также объединил в своей команде заслуженных профессионалов отрасли, среди которых выделяются Итан Ван, бывший технический руководитель Libra (впоследствии Diem), Ронджиан Лан - соучредитель и главный технолог Harmony, а также Майкл Ли, имеющий в своем резюме позицию бывшего вице-президента Coinbase.

Руководители фонда подчеркнули свой оптимизм относительно момента времени для инвестиций, считая, что "медвежий рынок" открывает оптимальные возможности для приобретения активов.

Предварительно отметим, что Oak Grove Ventures ранее функционировала в качестве семейного офиса и успешно инвестировала в более чем 10 компаний, включая таких гигантов как SpaceX, Open Sea и ConsenSys.

Также стоит отметить, что сан-францискская венчурная компания Blockchain Capital в текущем году собрала $580 млн для двух новых инвестиционных фондов, а Kasikorn Bank (KBank) в Таиланде запустил структуру на $100 млн через свою дочернюю компанию Kasikorn Business Technology Group, фокусирующуюся на инвестициях в стартапы в области искусственного интеллекта и Web3.

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По данным августовских инвестиционных раундов, объем финансирования криптофирмами увеличился на 39,8% по сравнению с июлем, что подчеркивает динамичный рост интереса к этому сектору.