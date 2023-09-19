Компания-эмитент Tether расширяет резервы стейблкоина USDT в блокчейне Tron, получив разрешение на выпуск 1 млрд монет. Это продолжение стратегии укрепления позиций крупнейшего стейблкоина в криптосфере





Компания Tether, являющаяся эмитентом популярной стейблкоина USDT, объявила о получении авторизации на выпуск 1 миллиарда монет в сети Tron. Этот шаг предшествует предыдущей эмиссии в июле, когда Tether выпустила 1 миллиард USDT.

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Технический директор компании, Паоло Ардоино, подчеркнул в своем сообщении в социальной сети X (ранее Twitter), что, несмотря на авторизацию, монеты пока не были выпущены. Это означает, что они могут быть использованы для последующей эмиссии или для обмена между блокчейнами.

До этого, в июне, Tether уже получила разрешение на выпуск 1 миллиарда USDT на блокчейне Ethereum.

На момент написания этого сообщения, капитализация USDT составляет $83,56 миллионов, согласно данным TradingView.

По информации DeFiLlama, доля USDT в общем объеме стейблкоинов составляет 66,81%.

В конце августа Tether объявила о поддержке ликвидности на уровне $3,29 миллиарда. Общие активы компании на данный момент составляют $86,1 миллиарда, в то время как обязательства – $82,8 миллиарда.

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В начале сентября Паоло Ардоино поделился информацией о том, что Tether владеет казначейскими облигациями на сумму $72,5 миллиарда. Эти шаги свидетельствуют о непрерывных усилиях компании по укреплению своей позиции на рынке криптовалют.