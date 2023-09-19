Марк Скотт несмотря на опровержение свидетеля, не добился пересмотра приговора в суде

Адвокат Марк Скотт, осужденный за отмывание $400 миллионов для криптовалютной пирамиды OneCoin, не получил возможность пересмотра своего дела, несмотря на свидетельские показания, опровергающие обвинения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

реклама

В ноябре 2019 года, Скотт был признан виновным в сговоре по отмыванию денег и банковским мошенничестве. Кроме того, суд поддержал утверждения прокуратуры о том, что адвокат лично заработал на этом более $50 миллионов.

Ущерб от деятельности OneCoin, организованной Руджей Игнатовой, оценивается в $4 миллиарда. Сам Скотт заявлял, что не знал о мошенничестве, связанном с проектом.

Свидетель обвинения, брат Руджи - Константин Игнатов, был арестован в марте 2019 года в аэропорту Лос-Анджелеса. В последующем он признал вину по нескольким пунктам обвинения. Правительство США заявило о продолжении сотрудничества с ним.

Марк Скотт обратился с ходатайством о пересмотре дела, ссылаясь на доказательства ложных показаний свидетеля и юридические ошибки. Однако окружной судья США Эдгардо Рамос отклонил его просьбу, отметив, что не видит оснований для пересмотра приговора.

Адвокат Скотта объявил о намерении подать апелляцию.

Руджа Игнатова исчезла в 2017 году. Весной 2022 года Европол включил ее в список самых разыскиваемых преступников. Позднее она попала в аналогичный перечень от ФБР. СМИ сообщают, что Игнатова была убита в ноябре 2018 года на яхте в Ионическом море.

В декабре 2022 года соучредитель и главный промоутер финансовой пирамиды OneCoin Себастьян Гринвуд признал вину в мошенничестве и отмывании денег. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

Напомним, прокуратура США предъявила обвинения экс-главе юридического отдела и комплаенса OneCoin Ирине Дилкинской, по которым ей грозит до 40 лет тюрьмы.