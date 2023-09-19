Миллиардер считает, что введение ежемесячной платы поможет бороться с проблемой ботов и обеспечить устойчивую работу платформы

Илон Маск, основатель и глава SpaceX и Tesla, высказал предложение о введении ежемесячной платы для всех пользователей социальной сети "X" (предыдущий "Твиттер"). Эта идея была представлена в ходе обсуждения искусственного интеллекта, в котором принимал участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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По словам Маска, введение платной подписки станет единственным эффективным способом решения проблемы с ботами, которые продолжают оказывать негативное воздействие на платформу. "Мы переходим к небольшой ежемесячной плате за использование системы X", - заявил Маск. Тем не менее, он не уточнил конкретные сроки внедрения и стоимость подписки.

По последним данным, социальная сеть "X" ежемесячно привлекает около 550 миллионов активных пользователей, которые создают от 100 до 200 миллионов постов. Эти цифры подчеркивают необходимость обеспечения устойчивой и безопасной среды для всех пользователей.

Ранее Маск отмечал, что расходы соцсети превышают её доходы, и прибыль снизилась на 50% с момента его приобретения компанией.

В настоящее время платформа "X" предлагает подписку Blue, которая дает подтвержденный статус аккаунта, возможность редактирования сообщений в течение часа и уменьшает количество рекламы в ленте. Подписчики Blue также имеют право на долю доходов от рекламы, отображаемой в ответах на их сообщения.

Глава криптовалютной биржи Binance, Чанпэн Чжао, отметил, что борьба Илона Маска с ботами в "Твиттере" пока не приносит значимых результатов из-за волнообразного наплыва подписчиков. Боты продолжают активно регистрироваться, несмотря на предпринятые меры.

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Этот шаг Илона Маска вызвал широкий интерес и обсуждения в социальных сетях и среди экспертов по интернет-технологиям, и остается важной темой для последующего наблюдения и анализа.