Нью-Йоркская Финансовая Агенция Обновляет Систему Надзора за Криптовалютой

В понедельник, представители Департамента финансовых услуг Нью-Йорка огласили о пересмотре своей системы надзора за виртуальной валютой. Обновление включает в себя новые критерии для лицензированных криптовалютных компаний по включению различных цифровых активов.

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В результате апдейта, несколько токенов, ранее внесенных в "зелёный список", были исключены. Среди них оказались XRP, Litecoin и Dogecoin. На сегодняшний день, в перечень включено всего восемь криптовалют, в числе которых биткоин, эфир и относительно новый стейблкоин PayPal (NASDAQ:PYPL).

На официальном веб-ресурсе регулятора размещен "Зелёный список", в который внесены монеты, утвержденные Департаментом для хранения или включения в список субъектов венчурного капитала без необходимости предварительного одобрения.

Юрист и приверженец XRP, Джон Э. Дитон, утверждает, что сторонникам XRP нет оснований для беспокойства. "Это было сделано после того, как было установлено, что это НЕ ценная бумага. Также, это не является ценной бумагой, когда Ripple продаёт её на биржах. Главное, этот шаг не несет политических или наказательных мотивов".

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Напомним, что после победы Ripple в суде над SEC США, токен организации XRP был вновь добавлен на множество торговых платформ, включая американские.